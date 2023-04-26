Plaj voleybolunda halk turnuvaları başlıyor

Antalya, İzmir, İstanbul, Bursa ve Balıkesir'de amatör sporcuların mücadele edeceği plaj voleybolu halk turnuvaları düzenlenecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, 5 şehirde değişik seviye ve yaş kategorilerinde organize edilecek turnuvalar, 6-7 Mayıs tarihlerinde Antalya ile İzmir'de başlayacak.

Organizasyon kapsamında 17-18 Haziran tarihlerinde ise İstanbul, Balıkesir ve Bursa turnuvaları gerçekleştirilecek.

Katılımcılar, "https://plaj.voleybolpark.com/Misafir" sayfasına üye olup, turnuvaya kayıt yaptırdıktan sonra takım arkadaşını seçecek.

Beach Tour etaplarını farklı illerde düzenlemek isteyen kurumlar da TVF'ye başvurabilecek.