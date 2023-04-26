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Plaj voleybolunda halk turnuvaları başlıyor

Plaj voleybolunda halk turnuvaları başlıyor

Spor Haberleri

Antalya, İzmir, İstanbul, Bursa ve Balıkesir'de amatör sporcuların mücadele edeceği plaj voleybolu halk turnuvaları düzenlenecek.

Antalya, İzmir, İstanbul, Bursa ve Balıkesir'de amatör sporcuların mücadele edeceği plaj voleybolu halk turnuvaları düzenlenecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, 5 şehirde değişik seviye ve yaş kategorilerinde organize edilecek turnuvalar, 6-7 Mayıs tarihlerinde Antalya ile İzmir'de başlayacak.

Organizasyon kapsamında 17-18 Haziran tarihlerinde ise İstanbul, Balıkesir ve Bursa turnuvaları gerçekleştirilecek.

Katılımcılar, "https://plaj.voleybolpark.com/Misafir" sayfasına üye olup, turnuvaya kayıt yaptırdıktan sonra takım arkadaşını seçecek.

Beach Tour etaplarını farklı illerde düzenlemek isteyen kurumlar da TVF'ye başvurabilecek.

Kaynak: AA / Musa Samur - Spor

Balıkesir Antalya Bursa İzmir Spor Haberler

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