Plaj voleybolunda dünyanın gözü Kuşadası'nda

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - Kuşadası'nda Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Plaj Voleybolu Dünya Turu VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge için turnuvanın yapılacağı Sevgi Plajı'ndaki hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Olimpik ve milli takım seviyesindeki oyuncuların katılacağı şampiyonada ekipler tarafından 1500 kişilik tribün kapasitesine sahip merkez sahanın kurulumu tamamlandı.

Plaj voleybolunda dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Beach Pro Tour Kuşadası Challenge, 19-22 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğiyle Sevgi Plajı'nda düzenlenecek. Eleme maçları ile başlayacak organizasyon daha sonra 'Ana Tablo' maçları ile devam edecek. Şölen havasında geçecek olan turnuvaya yaklaşık 35 ülkeden olimpik ve milli takım seviyesinde 200 sporcu katılacak. Dereceye giren takımlara toplam 150 bin dolar para ödülü dağıtılacak.

Demirören Haber Ajansı / Spor