Plaj voleybolu: VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge - Haberler

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge", eleme ve çeyrek final maçlarıyla devam etti.

TVF'den yapılan açıklamaya göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Sevgi Plajı'nda oynanan eleme karşılaşmasında Hasan Hüseyin Mermer-Sefa Urlu ikilisinden oluşan Plaj Voleybolu Erkek Milli Takımı, Fransa'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Organizasyon, yarı finale ve final maçlarıyla sürecek.