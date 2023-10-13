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Plaj Sprinti 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na Dahil Edildi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), deniz küreği branşının dalı olan plaj sprintini 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na dahil etti. Türkiye Kürek Federasyonu, IOC'nin sadece deniz küreği plaj sprintinin yer almasına karar verdiğini açıkladı. Bu kararla birlikte kürek branşı tarihte ilk kez iki dallı olarak olimpiyatlarda yer alacak.