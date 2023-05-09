Plaj güreşinde milliler Arjantin'de iki madalya kazandı

Arjantin'de düzenlenen Plaj Güreşi Dünya Serisi müsabakalarında milli sporcular, 2 madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Buenos Aires'te gerçekleştirilen organizasyona 4 milli sporcu katıldı.

32 ülkeden sporcuların yer aldığı organizasyonda Yunus Coşkun, 70 kiloda birinci oldu. Fatih Yaşarlı ise +90 kiloda üçüncü sırayı elde etti.