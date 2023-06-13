Plaj güreşinde Mahmut Özkaya gümüş madalya kazandı

Singapur'da düzenlenen 2023 Plaj Güreşi Dünya Serisi müsabakalarında milli sporcu Mahmut Özkaya, gümüş madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Dünya Güreş Birliğinin faaliyet programında yer alan organizasyona Türkiye'den 6 sporcu katıldı.

Erkekler 90 kiloda mücadele eden milli sporcu Mahmut Özkaya, gümüş madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 60 kiloda güreşen Merve Karadeniz ise en iyi teknik sporcu seçildi.