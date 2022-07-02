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Son dakika haberleri: Plaj Güreşi Milli Takımı, Fransa'da 4 altın, 1 gümüş madalya kazandı

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Son dakika haberleri: Plaj Güreşi Milli Takımı, Fransa'da 4 altın, 1 gümüş madalya kazandı

Gelen son dakika haberine göre Dünya Plaj Güreşi Serisi'nin Fransa ayağına katılan Plaj Güreşi Milli Takımı, 4 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Dünya Plaj Güreşi Serisi'nin Fransa ayağına katılan Plaj Güreşi Milli Takımı, 4 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Saint-Laurent-du-Var bölgesinde gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler +90 kiloda Fatih Yaşarlı, 90 kiloda ise Mahmut Özkaya altın madalya kazanırken, 70 kiloda Yunus Coşkun 2. olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlarda ise 50 kiloda Emine Çataloğlu ve 70 kiloda da Hatice Ece Tekin altın madalya kazandı.

Şampiyona'nın kadınlarda en teknik oyununu yapan sporcu ise Mehlika Öztürk oldu.

AA / Fatih Çakmak - Spor

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