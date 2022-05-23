Plaj Güreşi Dünya Serisi'nin 1. ayağı Muğla'da başlıyor - Haberler

Plaj Güreşi Dünya Serisi'nin ilk ayağı 28-29 Mayıs'ta Muğla'da yapılacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ortaca Sarıgerme'de düzenlenecek ve Türkiye'yi 16 sporcunun temsil edeceği organizasyona 19 ülkeden 74 sporcu katılacak.

Muğla'da yapılacak etabın ardından 18-19 Haziran'da İspanya'nın Sanxenxo, 1-2 Temmuz'da Fransa'nın Saint-Laurent-du-Var ve 9-10 Temmuz'da Yunanistan'ın Pierria bölgelerinde yapılacak etaplarla organizasyon devam edecek.

Organizasyonun final etabı 3-4 Eylül'de Romanya'nın Köstence şehrinde yapılacak.