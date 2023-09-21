Plaj Futbolu Milli Takımı Romanya'ya mağlup oldu

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi Süper Finalleri'nde Romanya'ya 4-3 mağlup oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, maçta İsmail Turhan, Ferhat Gülbağ ve Semih Türkmen'in golleri atıldı.