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Plaj Futbolu Milli Takımı, Portekiz'e farklı kaybetti

Spor Haberleri

Plaj Futbolu Milli Takımı, Portekiz'e farklı kaybetti

Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Plaj Oyunları Avrupa Elemeleri çeyrek final maçında Portekiz'e 11-4 mağlup oldu.

Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Plaj Oyunları Avrupa Elemeleri çeyrek final maçında Portekiz'e 11-4 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Katanya kentindeki mücadelede milli takımın gollerini Cem Keskin (2), Yasin Bağcı ve Ege Alkan attı.

Plaj Futbol Milli Takımı, yarın TSİ 12.00'de İsviçre'ye 9-6 mağlup olan Fransa ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Portekiz İtalya Futbol Spor Haberler

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