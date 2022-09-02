Plaj Futbolu Milli Takımı, Portekiz'e farklı kaybetti Spor Haberleri Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Plaj Oyunları Avrupa Elemeleri çeyrek final maçında Portekiz'e 11-4 mağlup oldu. Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Plaj Oyunları Avrupa Elemeleri çeyrek final maçında Portekiz'e 11-4 mağlup oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Katanya kentindeki mücadelede milli takımın gollerini Cem Keskin (2), Yasin Bağcı ve Ege Alkan attı. Plaj Futbol Milli Takımı, yarın TSİ 12.00'de İsviçre'ye 9-6 mağlup olan Fransa ile karşılaşacak. Spor Kaynak: AA / Hilmi Sever Portekiz İtalya Futbol Spor Haberler

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