Plaj Futbolu Milli Takımı Polonya'ya mağlup oldu
Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi Süper Finalleri'nin dördüncü maçında Polonya'ya 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlıların tek golü Efe Lorenzo'dan geldi. Takım, Avrupa'da ilk 10 sıra içerisinde kalabilmek için Estonya ile karşılaşacak.
Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi Süper Finalleri'nin dördüncü maçında Polonya'ya 2-1 mağlup oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Sardinya Adası'ndaki Alghero kentinde oynanan mücadelede ay-yıldızlıların tek golü Efe Lorenzo'dan geldi.
Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa'da ilk 10 sıra içerisinde kalabilmek için 24 Eylül Pazar günü Estonya ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Spor