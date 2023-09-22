Plaj Futbolu Milli Takımı Polonya'ya mağlup oldu

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi Süper Finalleri'nin dördüncü maçında Polonya'ya 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlıların tek golü Efe Lorenzo'dan geldi. Takım, Avrupa'da ilk 10 sıra içerisinde kalabilmek için Estonya ile karşılaşacak.