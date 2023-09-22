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Plaj Futbolu Milli Takımı Polonya'ya mağlup oldu

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Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi Süper Finalleri'nin dördüncü maçında Polonya'ya 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlıların tek golü Efe Lorenzo'dan geldi. Takım, Avrupa'da ilk 10 sıra içerisinde kalabilmek için Estonya ile karşılaşacak.

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi Süper Finalleri'nin dördüncü maçında Polonya'ya 2-1 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Sardinya Adası'ndaki Alghero kentinde oynanan mücadelede ay-yıldızlıların tek golü Efe Lorenzo'dan geldi.

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa'da ilk 10 sıra içerisinde kalabilmek için 24 Eylül Pazar günü Estonya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Spor

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