Plaj Futbolu Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı Spor Haberleri Plaj Futbolu Milli Takımı'nın, 29 Ağustos-5 Eylül 2022 tarihleri arasında İtalya'da oynayacağı Dünya Plaj Oyunları Avrupa Eleme müsabakaları aday kadrosu açıklandı. Plaj Futbolu Milli Takımı'nın, 29 Ağustos-5 Eylül 2022 tarihleri arasında İtalya'da oynayacağı Dünya Plaj Oyunları Avrupa Eleme müsabakaları aday kadrosu açıklandı. Plaj Futbolu Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı. Milliler, 23 Ağustos 2022 tarihinde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanıp, 28 Ağustos tarihinde İtalya'ya hareket edecek. Milli Takım, Dünya Plaj Oyunları Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Çek Cumhuriyeti, İspanya ve İsveç ile karşılaşacak. Plaj Futbolu Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor: Kaleciler: Mehmet Aşlamacı (Seferihisar Citta Slow), İsmail Turhan (Alanya Belediyespor), Serkan Banazlı (Seferihisar Citta Slow) Savunma: Yasin Bağcı (Alanya Belediyespor), Efe Lorenzo Deniz (Alanya Belediyespor), Semih Türkmen (Seferihisar Citta Slow), Recep Demir (Seferihisar Citta Slow), Enes İşcan (Seferihisar Citta Slow), Özcan Kocaman (Seferihisar Citta Slow), Ferhat Gülbağ (Seferihisar Citta Slow) Hücum: Ege Alkan (Manavgat Spor), Barış Terzioğlu (Alanya Belediyespor), Cem Keskin (Alanya Belediyespor), Emrah Ekmekci (Bosna Kahvecisi Ozba Yapı) Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin Teknik Direktör: Ozan Yılmaz - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Alanya Belediyespor İtalya Eylül Spor Haberler

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