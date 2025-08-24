Plaj Futbolu Milli Takımı'nın Hazırlık Kampı Aday Kadrosu Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Plaj Futbolu Milli Takımı'nın Riva'da gerçekleştireceği hazırlık kampının aday kadrosunu duyurdu. Kamp 25-30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın 25-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceği hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Riva'da yarın başlayacak kampa katılacak isimler şöyle:

Serkan Banazlı, Efe Akpınar, Mehmet Aşlamacı, Burak Durmaz, Sarper Dikmen, Ferhat Gülbağ, Hüseyin Özdem, Oğuzhan Karaca, Şehmus Aslan, Efe Lorenzo Deniz, Uğur Yetkin, Özcan Kocaman, Tarık Özdemir, Emrah Ekmekçi, Cengizhan Küser, Muhammed Furkan Ağar.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
