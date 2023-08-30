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Plaj Futbolu Milli Takımı'nın Avrupa A Ligi Süper Finalleri'ndeki rakipleri belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Plaj Futbolu Milli Takımı'nın Avrupa A Ligi Süper Finalleri'ndeki rakipleri İsviçre, Azerbaycan ve Romanya oldu. Finaller, 19-25 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Alghero kentinde düzenlenecek.

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın Avrupa A Ligi Süper Finalleri'ndeki rakipleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beach Soccer World Wide tarafından gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda milli takım, B Grubu'nda İsviçre, Azerbaycan ve Romanya'yla eşleşti.

Avrupa A Ligi Süper Finalleri, 19-25 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Alghero kentinde düzenlenecek.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

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