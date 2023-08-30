Plaj Futbolu Milli Takımı'nın Avrupa A Ligi Süper Finalleri'ndeki rakipleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Plaj Futbolu Milli Takımı'nın Avrupa A Ligi Süper Finalleri'ndeki rakipleri İsviçre, Azerbaycan ve Romanya oldu. Finaller, 19-25 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Alghero kentinde düzenlenecek.