Plaj Futbolu Milli Takımı'nın Avrupa A Ligi Aday Kadrosu Açıklandı
Türkiye Plaj Futbolu Milli Takımı, 8-12 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Viareggio şehrinde oynayacağı Avrupa A Ligi Play-Out maçları için aday kadrosunu duyurdu. Teknik direktör Ozan Yılmaz'ın belirlediği kadro, 6 Eylül'de İtalya'ya gitmek üzere hazırlanıyor.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre aday kadroya çağrılan oyuncular, yarın Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
İtalya'ya 6 Eylül Cumartesi günü gidecek ay-yıldızlı ekip; Estonya, Gürcistan ve Letonya ile mücadele edecek.
Teknik direktör Ozan Yılmaz'ın Avrupa A Ligi Play-Out maçları aday kadrosuna davet ettiği oyuncular şöyle:
Kaleci: Serkan Banazlı, Mehmet Aşlamacı
Savunma: Sarper Dikmen, Oğuzhan Karaca, Ferhat Gülbağ, Hüseyin Özdem
Kanat: Efe Lorenzo Deniz, Uğur Yetkin, Tarık Özdemir, Özcan Kocaman
Forvet: Emrah Ekmekci, Cengizhan Küser