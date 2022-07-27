Plaj Futbolu Milli Takımı, Letonya'yı 3-2 yendi - Haberler

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Plaj Futbolu Milli Takımı, Letonya'yı 3-2 yendi

Plaj Futbolu Milli Takımı, Letonya'yı 3-2 yendi

Plaj Futbolu Milli Takımı, Moldova'da düzenlenen Avrupa A Ligi'ne yükselme mücadelesindeki ilk maçında Letonya'yı 3-2 yendi.

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Plaj Futbolu Milli Takımı, Moldova'da düzenlenen Avrupa A Ligi'ne yükselme mücadelesindeki ilk maçında Letonya'yı 3-2 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada milli takımın gollerini Semih Türkmen, Barış Terzioğlu ve Ferhat Gülbağ attı.

Türkiye, ikinci maçında yarın TSİ 17.15'te Danimarka ile karşılaşacak.

AA / Ercan Çakar - Spor

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