Plaj Futbolu Milli Takımı, Letonya'yı 3-2 yendi
Plaj Futbolu Milli Takımı, Moldova'da düzenlenen Avrupa A Ligi'ne yükselme mücadelesindeki ilk maçında Letonya'yı 3-2 yendi.
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Plaj Futbolu Milli Takımı, Moldova'da düzenlenen Avrupa A Ligi'ne yükselme mücadelesindeki ilk maçında Letonya'yı 3-2 yendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada milli takımın gollerini Semih Türkmen, Barış Terzioğlu ve Ferhat Gülbağ attı.
Türkiye, ikinci maçında yarın TSİ 17.15'te Danimarka ile karşılaşacak.
AA / Ercan Çakar - Spor