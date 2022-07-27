Plaj Futbolu Milli Takımı, Letonya'yı 3-2 yendi Plaj Futbolu Milli Takımı, Moldova'da düzenlenen Avrupa A Ligi'ne yükselme mücadelesindeki ilk maçında Letonya'yı 3-2 yendi. Plaj Futbolu Milli Takımı, Moldova'da düzenlenen Avrupa A Ligi'ne yükselme mücadelesindeki ilk maçında Letonya'yı 3-2 yendi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada milli takımın gollerini Semih Türkmen, Barış Terzioğlu ve Ferhat Gülbağ attı. Türkiye, ikinci maçında yarın TSİ 17.15'te Danimarka ile karşılaşacak. Spor AA / Ercan Çakar Türkiye Moldova Letonya Spor Haberler

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