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Plaj Futbolu Milli Takımı İspanya'ya mağlup oldu

Plaj Futbolu Milli Takımı, Suudi Arabistan'da düzenlenen NEOM Beach Kupası'ndaki ikinci maçında İspanya'ya 7-2 mağlup oldu. Türkiye Futbol Federasyonu açıklamasına göre, milli takımın gollerini İsmail Turhan ve Özcan Kocaman attı. Brezilya ise Birleşik Arap Emirlikleri'ni 8-3 yendi. Milli takım, turnuvanın üçüncü maçında Birleşik Arap Emirlikleri ile karşılaşacak.