Plaj Futbolu Milli Takımı İspanya'ya mağlup oldu
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Plaj Futbolu Milli Takımı, Suudi Arabistan'da düzenlenen NEOM Beach Kupası'ndaki ikinci maçında İspanya'ya 7-2 mağlup oldu. Türkiye Futbol Federasyonu açıklamasına göre, milli takımın gollerini İsmail Turhan ve Özcan Kocaman attı. Brezilya ise Birleşik Arap Emirlikleri'ni 8-3 yendi. Milli takım, turnuvanın üçüncü maçında Birleşik Arap Emirlikleri ile karşılaşacak.
Plaj Futbolu Milli Takımı, Suudi Arabistan'da düzenlenen NEOM Beach Kupası'ndaki ikinci maçında İspanya'ya 7-2 mağlup oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maçta, milli takımın gollerini İsmail Turhan ve Özcan Kocaman kaydetti.
Grubun diğer maçında Brezilya, Birleşik Arap Emirlikleri'ni 8-3 mağlup etti.
Ay-yıldızlı takım, turnuvanın üçüncü maçında yarın TSİ 15.45'te Birleşik Arap Emirlikleri ile karşılaşacak.