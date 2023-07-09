Plaj Futbolu Milli Takımı Estonya'yı mağlup ederek 9. sırada yer aldı

Plaj Futbolu Milli Takımı, 2024 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Estonya'yı penaltı atışları sonucu mağlup ederek 9. sırada yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu açıklamasına göre, milli takımın gollerini Serkan Banazlı (2) ve Emrah Ekmekçi kaydetti. Ay-yıldızlı ekip, penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük kurdu. Teknik Direktör Ozan Yılmaz, oyuncularını tebrik ederek, plaj futbolunun daha fazla desteklenmesini istedi.

Plaj Futbolu Milli Takımı, 2024 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Estonya'yı penaltı atışları sonucu mağlup ederek 9. sırada yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bakü Merkez Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 3-3 berabere tamamlandı. Müsabakada milli takımın gollerini Serkan Banazlı (2) ve Emrah Ekmekçi kaydetti. Üç dakikalık uzatma bölümünde de eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Ay-yıldızlı ekip, penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük kurdu.

Türkiye, böylece 9. sırada yer alarak elemeleri ilk 10 takım arasında tamamlamayı başardı.

Plaj Futbolu Milli Takımı Teknik Direktörü Ozan Yılmaz, yaptığı açıklamada, elemelerde yaptıkları 5 maçın 3'ünü kazandıklarını belirterek, "Turnuvayı ilk 10 içinde tamamladık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Son saniyeye kadar mücadeleyi bırakmadılar." ifadelerini kullandı.

Elemelere doğrudan grup aşamasından katıldıklarını hatırlatan Yılmaz, "İspanya, İtalya, Ukrayna, Moldova, Portekiz, Danimarka, Fransa ve Belarus gibi takımların arasında ilk 10'da kendimize yer edindik. Bu ve diğer gelişmiş ülkelerde Plaj Futbol Ligi 12 ay oynanıyor. İnanılmaz sponsor destekleri var. Ülkemizde Türkiye Futbol Federasyonu'muzun tüm desteklerine rağmen sponsor konusunda maalesef yeterli desteği alamıyoruz ve ligimiz etap etap oynanıp, ancak bir ay gibi bir süre devam edebiliyor. Yani 12 ay profesyonel lig oynayan rakiplere karşı mücadele veriyoruz ve buna rağmen Bakü'deki bu turnuvada ilk 10 içine kalabiliyoruz. Bu gerçekten çok önemli bir başarıdır. Plaj futbolunun, tıpkı kadın futbolumuz gibi önem kazanması ve değer görmesini çok istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.