Plaj Futbolu Milli Takımı Estonya'ya mağlup oldu

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi Süper Finalleri'nin son maçında Estonya'ya 6-5 mağlup oldu. Türkiye, turnuvayı 11. sırada tamamladı.

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi Süper Finalleri'nin beşinci ve son maçında Estonya'ya 6-5 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Sardinya Adası'ndaki Alghero kentinde oynanan mücadelede ay-yıldızlıların golleri Oğuzhan (3), Volkan ve Semih'ten geldi.

Plaj Futbolu Milli Takımı, turnuvayı Avrupa 11.'si olarak tamamladı.

Turnuvayı tek galibiyetle kapatan ay-yıldızlı ekip, gelecek sezon Avrupa A Ligi Süper Finalleri'nde mücadele etmeyi sürdürecek. Litvanya ve Çekya A Ligi'ne çıkarken, Yunanistan ve Azerbaycan B Ligi'ne düştü.