Plaj Futbolu Milli Takımı, Danimarka'yı 1-0 yendi Plaj Futbolu Milli Takımı, Moldova'da düzenlenen Avrupa A Ligi'ne yükselme mücadelesindeki ikinci maçında Danimarka'yı 1-0 yendi. Plaj Futbolu Milli Takımı, Moldova'da düzenlenen Avrupa A Ligi'ne yükselme mücadelesindeki ikinci maçında Danimarka'yı 1-0 yendi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın golünü uzatma bölümünde Barış Terzioğlu attı. Galibiyetin uzatmada gelmesi sebebi ile 2 puan alan Plaj Futbolu Milli Takımı, B Grubu'nda 5 puanla zirvede bulunuyor. Milli takım, gruptaki son maçında yarın TSİ 17.15'te Litvanya ile karşılaşacak. Spor AA / Ercan Çakar Danimarka Moldova Futbol Spor Haberler

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