Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'ni ikinci tamamladı Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'nin finalinde ev sahibi Moldova'ya yenilerek ikinci oldu. Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'nin finalinde ev sahibi Moldova'ya yenilerek ikinci oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Moldova'da oynanan Avrupa B Ligi maçlarında grubunda yaptığı tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılarak A Ligi'ne yükselen ay-yıldızlılar, buraya çıkan diğer 3 takımla yer aldığı Dörtlü Final'i ikinci sırada tamamladı. Şampiyonu belirleyecek final karşılaşmasında milliler, ev sahibi ülke Moldova'ya 5-3 yenildi. Mücadelede Türkiye'nin gollerini Cem Keskin (2) ve Yasin Bağcı attı. Spor AA / Süha Gür Türkiye Moldova Futbol Spor Haberler

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