Plaj Futbolu A Milli Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı

Plaj Futbolu A Milli Takımı'nın Antalya'da gerçekleştireceği hazırlık kampının aday kadrosu belli oldu.

Plaj Futbolu A Milli Takımı'nın Antalya'da gerçekleştireceği hazırlık kampının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, teknik direktör Ozan Yılmaz yönetimindeki ay-yıldızlılar, 2023 sezonu takviminde yer alan FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ve Avrupa A Ligi müsabakaları öncesi 30 Nisan-7 Mayıs'ta Side'de kamp yapacak.

Kadroya davet edilen oyuncular, 30 Nisan Pazar günü Antalya Havalimanı'nda toplanacak.

Aday kadroda bulunan futbolcular şöyle:

Efe Akpınar, Halil Hamamcıoğlu, Eşref Barış Mengiş, Mehmet Aşlamacı, Doğa Yalçın, Uğur Yetkin, Ferhat Gülbağ, Yasin Bağcı, Sinan Üzen, Recep Demir, Efe Lorenzo Deniz, Hakkıcan Fotbolcu, Ömer Kanberoğlu, Volkan Yeşilırmak, Özcan Kocaman, Tamer Erbaş, Cem Keskin, Semih Türkmen.