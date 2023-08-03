Plaj Futbolu A Milli Takımı İstanbul'da Kamp Yapacak

İtalya'da gerçekleştirilecek Avrupa A Ligi'ne katılacak Plaj Futbolu A Milli Takımı, İstanbul'da kamp yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan kadroda birçok oyuncu yer alacak.