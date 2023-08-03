Plaj Futbolu A Milli Takımı İstanbul'da Kamp Yapacak
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İtalya'da gerçekleştirilecek Avrupa A Ligi'ne katılacak Plaj Futbolu A Milli Takımı, İstanbul'da kamp yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan kadroda birçok oyuncu yer alacak.
İtalya'da eylül ayında gerçekleştirilecek Avrupa A Ligi'ne katılacak Plaj Futbolu A Milli Takımı'nın, İstanbul'da gerçekleştireceği kampın kadrosu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 11-17 Ağustos tarihlerindeki kampta organizasyonun hazırlıklarını gerçekleştirecek milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Eşref Barış Mengiş, Serkan Banazlı, Mehmet Aşlamacı, Emre Kabak, Uğur Yetkin, Yasin Bağcı, Oğuzhan Karaca, Sinan Üzen, Doğa Yalçın, Ferhat Gülbağ, Efe Lorenzo Deniz, Volkan Yeşilırmak, Özcan Kocaman, Enes İşcan, Semih Türkmen, Cem Keskin, Emrah Ekmekçi, Tamer Erbaş