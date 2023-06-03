Plaj Futbolu A Milli Takımı, Azerbaycan'ı penaltılarla yendi

Plaj Futbolu A Milli Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Azerbaycan'ı penaltı vuruşları sonunda 8-7 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan müsabakada normal süre ve uzatmalar 4-4 sona erdi. Ay-yıldızlı ekibin gollerini Semih Türkmen (2), Cem Keskin ve Volkan Yeşilırmak kaydetti.

Milli takım, Azerbaycan ile 1 Haziran'da yaptığı müsabakayı 6-5 kazanmıştı.

Bakü'de 1-9 Temmuz'da oynanacak FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri müsabakalarına hazırlanan Plaj Futbolu Milli Takımı'nın teknik direktörü Ozan Yılmaz, kampla ilgili değerlendirmede bulundu.

Verimli bir hazırlık dönemi geçirdiklerini aktaran Yılmaz, "Takımımızdan oldukça memnunuz. Kaliteli oyunculara sahibiz. Geçtiğimiz yıl başarılı bir sezon yaşamıştık. Bunun bu sene de artarak devam etmesi için oldukça iyi ve programlı çalışıyoruz. Öncelikli hedefimiz FIFA'nın organize ettiği Dünya Kupası'na tarihimizde ilk defa katılabilmek. Ekip olarak bunu başaracağımıza inanıyoruz. Daha sonra yeniden yükseldiğimiz A Ligi'nde kalıcı olup, elit takımlar arasında var olabilmek istiyoruz. Bu sezon oynadığımız altı hazırlık karşılaşmasının beşinden galibiyetle ayrıldık. Bunu devam ettirerek kazanma alışkanlığına sahip bir takım kimliği kazanmak amacındayız." ifadelerini kullandı.