Pizza Lazza Haremspor, MKE Ankaragücü IKON Menkul'u mağlup etti
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde Pizza Lazza Haremspor, deplasmanda MKE Ankaragücü IKON Menkul'u 84-83 yenerek galibiyet aldı. MKE Ankaragücü IKON Menkul ise üst üste 9. mağlubiyetini yaşadı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 14. haftanın kapanış maçında Pizza Lazza Haremspor, deplasmanda MKE Ankaragücü IKON Menkul'u 84-83 yendi.
TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu ev sahibi MKE Ankaragücü IKON Menkul 25-24 önde geçerken, soyunma odasına konuk ekibin 47-36'lık üstünlüğüyle gidildi.
İkinci yarıya iyi başlayan başkent temsilcisi, final periyodu öncesi farkı 1 sayıya kadar indirdi: 60-61. Dengeli geçen dördüncü periyotta iki takım da 23'er sayı kaydederken, karşılaşmayı 84-83 Pizza Lazza Haremspor kazandı.
Bu sonuçla MKE Ankaragücü IKON Menkul üst üste 9. mağlubiyetini yaşarken, Pizza Lazza Haremspor 5 maç sonra galip geldi.