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Pirlo değişikliğe yetişemedi

Pirlo değişikliğe yetişemedi

Spor Haberleri

Andrea Pirlo Beşiktaş deplasmanında değişikliğe yetişemeden yenik duruma düştü.

Andrea Pirlo Beşiktaş deplasmanında değişikliğe yetişemeden yenik duruma düştü.

Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk oluyor. Kırmızı-siyahlılarda Beşiktaş'ın ilk dakikalarda üst üste atakları karşısında erken bir değişikliğe gitmeye hazırlandı. Teknik Direktör Andrea Pirlo, oyuna müdahale etmek için yedek kulübesinden Salih Dursun'u yanına çağırdığı sırada Siyah-beyazlılar, Weghorst ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Vodafone Park Andrea Pirlo Beşiktaş Spor Haberler

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