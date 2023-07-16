Pınarhisar'da Satranç Turnuvası Yapıldı

Pınarhisar ilçesinde Türkiye Satranç Federasyonu ile Pınarhisar Belediyesi işbirliğinde satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvada 200 sporcu mücadele etti ve dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Belediye Başkanı İhsan Talay da müsabakaları takip etti.

Pınarhisar ilçesinde satranç turnuvası yapıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu ile Pınarhisar Belediyesi işbirliğinde Ali Özer Parkında gerçekleştirilen turnuvada yaklaşık 200 sporcu mücadele etti.

Belediye Başkanı İhsan Talay, müsabakaları takip etti.

Türkiye Satranç Federasyonu'ndan görevli 3 hakemin yer aldığı turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 7 köy ve 3 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Lüleburgaz ilçesinin Sarımsaklı, Alacaoğlu, Düğüncübaşı, Oklalı köyleri ile Hürriyet Mahallesi'ne, Demirköy ilçesinin Beğendik, Limanköy, Sislioba köyleri ile Yeni ve Deniz mahallelerine 19 Temmuz Çarşamba günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Sarımsaklı, Alacaoğlu, Düğüncübaşı, Oklalı köyleri ile Hürriyet Mahallesi'nde 09.00-18.00, Beğendik, Limanköy, Sislioba köyleri ile Yeni ve Deniz mahallelerinde ise 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.