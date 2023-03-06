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Pınarbaşı Stadı'nda ilk antrenman

Spor Haberleri

Pınarbaşı Stadı'nda ilk antrenman

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yapımı tamamlanan sentetik futbol sahasının kabulü yapıldıktan sonra ilçenin tek futbol kulübü olan Pınarbaşı Belediyespor ilk idmanını gerçekleştirdi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yapımı tamamlanan sentetik futbol sahasının kabulü yapıldıktan sonra ilçenin tek futbol kulübü olan Pınarbaşı Belediye spor ilk idmanını gerçekleştirdi.

Pınarbaşı ilçesinde yapımı tamamlanan sentetik futbol sahasının kullanımına başlandı. Geçen sezon saha olmadığı için maçlarını Bünyan'da oynamak zorunda kalan Pınarbaşı Belediye spor, yeni sahasında ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenör Bülent Mağara nezaretinde yapılan çalışma ile yeni saha ilk kez kullanılmış oldu. Son derece mutlu olduklarını dile getiren Antrenör Bülent Mağara, "Sahanın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlk idmanımızı yaptık. Son derece güzel bir saha oldu. İlçenin gençleri artık çamur ve balçıktan kurtuldu. Daha sağlıklı ortamda spor yapma imkanına kavuştular. Bizde elimizden gelenin en iyisini yaparak Pınarbaşı'nı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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