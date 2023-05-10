Pınar Karşıyakalı Vitto Brown, haftanın oyuncusu seçildi

Pınar Karşıyaka forması giyen Vitto Brown, Bahçeşehir Koleji müsabakasında gösterdiği performansla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 28. hafta mücadelesinde evinde Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi. Yeşil-kırmızılılar, maçı 86-82 kazandı. Bu müsabakaya Kaf-Kaf'ın forvet oyuncusu Vitto Brown'un performansı damga vurdu. 27 yaşındaki yıldız oyuncu, 29 sayı, 9 ribaund ve 4 asistlik katkısıyla galibiyette büyük rol oynadı. Bu performansından dolayı da Amerikalı oyuncu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi tarafından haftanın oyuncusu seçildi. - İZMİR