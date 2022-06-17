Pınar Karşıyakalı M'Baye, Anadolu Efes yolunda - Haberler

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Pınar Karşıyakalı M'Baye, Anadolu Efes yolunda

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Pınar Karşıyakalı M'Baye, Anadolu Efes yolunda

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi tüm yabancıları dahil kadrosunun büyük kısmını değiştirme kararı alan Pınar Karşıyaka'da Amath M'Baye, Anadolu Efes yolcusu. Yeşil-kırmızılılarda son 3 sezondur forma giyerek takımın en önemli ismi olan 33 yaşında, 2.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi tüm yabancıları dahil kadrosunun büyük kısmını değiştirme kararı alan Pınar Karşıyaka'da Amath M'Baye, Anadolu Efes yolcusu. Yeşil-kırmızılılarda son 3 sezondur forma giyerek takımın en önemli ismi olan 33 yaşında, 2.06 boyundaki Fransız uzun forvetin üst üste 2 kez Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes'le 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına anlaştığı öğrenildi. M'Baye'nin adı Monaco ve Asvel'le de anılıyordu. Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız basketbolcu geçen sezon ligde 15.1 sayı, 4.5 ribaund, 1.9 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 15.7 sayı, 4.5 ribaund, 1.9 asist ortalamalarıyla görev yaptı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka Anadolu Efes Spor Haberler

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