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Pınar Karşıyakalı Erick McCollum, ligin sayı lideri

Pınar Karşıyakalı Erick McCollum, ligin sayı lideri

Spor Haberleri

Pınar Karşıyaka forması giyen Erick McCollum, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde maç başına ürettiği 19.2 sayı ile bu alanda zirvede yer aldı.

Pınar Karşıyaka forması giyen Erick McCollum, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde maç başına ürettiği 19.2 sayı ile bu alanda zirvede yer aldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da forma giyen Erick McCollum, bu sezon İzmir temsilcisinde gösterdiği performansla dikkat çekti. Amerikalı oyuncu, yeşil-kırmızılı formayla bu sezon 25 maça çıktı ve toplam 481 sayı üretti. 35 yaşındaki oyuncu, Basketbol Süper Ligi'nde maç başına ürettiği 19.2 sayı ile ligin zirvesinde bulunuyor.

Tecrübeli basketbolcuyu, 19 sayı ortalaması ile Büyükçekmece Basketbol'da oynayan Jordon Crawford ve Frutti Extra Bursaspor'da top koşturan 18.6 sayı ortalamasına sahip Onuralp Bitim takip ediyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka basketbol İzmir Spor Haberler

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