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Pınar Karşıyakalı Eric McCollum, haftanın oyuncusu seçildi

Pınar Karşıyakalı Eric McCollum, haftanın oyuncusu seçildi

Spor Haberleri

Pınar Karşıyaka forması giyen Eric McCollum, Darüşşafaka müsabakasında gösterdiği performansla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.

Pınar Karşıyaka forması giyen Eric McCollum, Darüşşafaka müsabakasında gösterdiği performansla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 26. hafta mücadelesinde evinde Darüşşafaka ile karşı karşıya geldi. Yeşil-kırmızılılar, maçı 101-76 kazandı. Bu müsabakaya sakatlıktan dönen Eric McCollum'un performansı damga vurdu. 35 yaşındaki yıldız oyuncu, 28 sayı 3 ribaund ve 8 asistlik katkısıyla galibiyette büyük rol oynadı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi de Amerikalı oyun kurucuyu haftanın oyuncusu olarak seçti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Sigorta Türkiye Spor Haberler

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