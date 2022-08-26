Pınar Karşıyakalı Delgado formda Spor Haberleri BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon öncesi kadrosunu tepeden tırnağa değiştiren Pınar Karşıyaka'nın yeni transferlerinden Angel Delgado, Dünya Kupası Amerika Elemeleri'nde şov yaptı. BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon öncesi kadrosunu tepeden tırnağa değiştiren Pınar Karşıyaka'nın yeni transferlerinden Angel Delgado, Dünya Kupası Amerika Elemeleri'nde şov yaptı. Delgado'nun formasını giydiği Dominik Cumhuriyeti, E Grubu'nda Panama'yı 70-61 mağlup ederken, genç pivot 18 sayı, 11 ribaundla double double gerçekleştirdi. Panama'da ise geçen sezon başında Karşıyaka'da oynayan pivot Akil Mitchell, 19 sayı, 9 ribaund, 2 asist, 1 blokla maçı tamamladı. Öte yandan sezon hazırlıklarını Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda sürdüren Kaf-Kaf'ta yıldız transfer olarak kadroya dahil edilen guard Errick Mccollum da takıma katılıp antrenmanlara başladı. - İzmir Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Pınar Karşıyaka basketbol Karşıyaka Spor Haberler

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