Pınar Karşıyakalı Angel Delgado, haftanın beşine seçildi

Pınar Karşıyaka forması giyen Angel Delgado, Konyaspor müsabakasında gösterdiği performansla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın beşine seçildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 30. hafta mücadelesinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı yeşil-kırmızılılar, 95-89 kazandı. Pınar Karşıyaka'nın Dominikli oyuncusu Angel Delgado, 25 dakikada 26 sayı, 12 ribaund, 5 asist ile galibiyette önemli bir rol oynadı. Delgado, bu performansıyla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın kadrosunda kendisine yer buldu. - İZMİR