Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Pınar Karşıyakalı Angel Delgado, haftanın beşine seçildi

Pınar Karşıyakalı Angel Delgado, haftanın beşine seçildi

Spor Haberleri

Pınar Karşıyaka forması giyen Angel Delgado, Konyaspor müsabakasında gösterdiği performansla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın beşine seçildi.

Pınar Karşıyaka forması giyen Angel Delgado, Konyaspor müsabakasında gösterdiği performansla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın beşine seçildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 30. hafta mücadelesinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı yeşil-kırmızılılar, 95-89 kazandı. Pınar Karşıyaka'nın Dominikli oyuncusu Angel Delgado, 25 dakikada 26 sayı, 12 ribaund, 5 asist ile galibiyette önemli bir rol oynadı. Delgado, bu performansıyla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın kadrosunda kendisine yer buldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka Konyaspor Karşıyaka Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title