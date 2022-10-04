Pınar Karşıyaka, Yunan ekibini devirdi
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Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Yunanistan ekibi AEK'yı 91-88 mağlup etti.
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Yunanistan ekibi AEK'yı 91-88 mağlup etti.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Antonio Conde xx, Fernando Calatrava xx, Marek Kukelcik xx
Pınar Karşıyaka : Jaylon Brown xx 17, Skyler Flatten x, Erick McCollum xxx 29, Ali Efe Barış x, Berkan Durmaz x, Thomas Akyazılı x, Deniz Kılıçlı x, Mindaugas Kuzminskas xx 13, Angel Delgado xx 17, Vittorio Brown xx 8, Mert Celep x, Kenan Sipahi xx 7
Başantrenör: Ufuk Sarıca
AEK: Alexander Madsen xx 10, Panagiotis Filipako x, Tim Frazier xx 16, Antonis Koniaris x, Dimitris Mauroeidis x, Cameron McGriff xx 11, Akil Mitchell xxx 19, Konstantinos Papadakis x, Nikolaos Persidis x, Andreas Petropoulos x, Janis Strelnieks xx 15, Kenneth Williams xx 17
Başantrenör: Ilias Kantzouris
1. Periyot: 15-21 (AEK lehine)
Devre: 42-42
3. Periyot: 69-65 (Pınar Karşıyaka lehine) - İZMİR