Pınar Karşıyaka'ya şampiyonluk primi desteği

Pınar Karşıyaka basketbol takımına şampiyonluk primi kampanyasına destekler devam ediyor. Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Kasalı ve diğer iş insanları da prim havuzuna dahil oldu. Ayrıca, final serisi maçları KSK Fan Zone'da dev ekrandan yayınlanacak.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8 yıl sonra finale çıkarak Anadolu Efes'le şampiyonluk mücadelesi veren Pınar Karşıyaka'da Eski Başkan Cenk Karace ve Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü'nün başlattığı takıma şampiyonluk primi kampanyasına destekler devam ediyor. Şampiyonluk halinde oyunculara dağıtılmak üzere oluşturulan prim havuzuna son olarak Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, Ali Aslan, Ali Gürsu Dere, Bekir Girgin, Can Ertöz, Cüneyt Özkan, Gökhan Şensan, İbrahim Kuzu, Mehmet Ali Yontan, Mehmet Doğan, Nedim Kalpaklıoğlu ve Tevfik Bilsev de dahil oldu. İlk olarak 4 milyon TL'lik katkıyla başlayan prim havuzunun artarak büyümesi bekleniyor. İzmir'in basketboldaki uluslararası markası Karşıyaka'da 8 yılın ardından tüm kente final heyecanını yaşatan takımın oyuncularına aksi bir gelişme yaşansa da özel bir prim verilecek.

?DEV EKRAN KURULACAKPınar Karşıyaka'nın Anadolu Efes'le oynayacağı final serisinde KSK Fan Zone'da tüm maçlar dev ekrandan yayınlanacak. Serinin deplasmandaki maçlarında konuk takım seyircilerine uygulanan yasak gereği takımlarına destek veremeyecek taraftarlar, final heyecanını birlikte yaşayacak. Seride Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçlara bilet bulamayan taraftarlar da finali bu alanda izleyecek.