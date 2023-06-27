Pınar Karşıyaka, Vittorio Brown'un sözleşmesini uzattı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Vittorio Brown'un sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Brown'un Türkçe seslendirdiği bir şarkının yer aldığı videolu paylaşımda, bir sonraki şarkıda yine birlikte olacakları ifade edildi. Geçen sezon 13 sayı, 4,6 ribaunt ve 1,46 asist ortalamaları yakalayan ABD'li 28 yaşındaki basketbolcu, takımında önemli bir rol oynuyor.