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Pınar Karşıyaka, Vitto Brown ile anlaştı

Pınar Karşıyaka, Vitto Brown ile anlaştı

Spor Haberleri

Pınar Karşıyaka, ABD'li uzun forvet Vitto Brown'ı takımda tuttu. Yeşil-kırmızılılar ayrıca Mert Celep ile de anlaşma sağladı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde iç transfer görüşmelerini sürdüren Pınar Karşıyaka, ABD'li uzun forvet Vitto Brown'ı takımda tuttu. Geçen sezon geldiği yeşil-kırmızılılarda ligde 13.0 sayı, 4.6 ribaund, 1.5 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 10.0 sayı, 6.4 ribaund, 0.8 asist ortalamalarıyla oynayan 28 yaşında, 2.03 boyundaki oyuncu ile 1 yıllık anlaşma sağlandı. Yeşil-kırmızılılar iç transferde Mert Celep'le de el sıkıştı. Mert'in de 1 yıl daha Pınar Karşıyaka forması giyeceği açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Amerika Birleşik Devletleri Pınar Karşıyaka Sigorta Spor Haberler

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