Pınar Karşıyaka üçüncülüğü Anadolu Efes'e kaptırdı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 5 haftada 3 mağlubiyet alan Pınar Karşıyaka, bitime 1 maç kala puan tablosunda üçüncü sıradaki yerini Anadolu Efes'e kaptırdı. Anadolu Efes 21 galibiyete ulaşıp üçüncülüğe yükseldi. Karşıyaka son hafta cuma günü küme düşen Ayos Konyaspor'u konuk edecek.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 5 haftada 3 mağlubiyet alan Pınar Karşıyaka, bitime 1 maç kala puan tablosunda üçüncü sıradaki yerini Anadolu Efes'e kaptırdı. Karşıyaka 20 galibiyetle dördüncü sırada kalırken, dün Fenerbahçe Beko'yu 96-91 mağlup eden Anadolu Efes 21 galibiyete ulaşıp üçüncülüğe yükseldi. Ligde Karşıyaka son hafta cuma günü küme düşen Ayos Konyaspor'u konuk edecek.
Play-Off öncesi iddialı rakipleri Türk Telekom ve Fenerbahçe'yi üst üste yenip gaza basan Anadolu Efes ise pazar günü Merkezefendi Belediyesi deplasmanına çıkacak. Pınar Karşıyaka normal sezonu dördüncü bitirirse Play-Off çeyrek finalinde beşinci durumdaki Frutti Extra Bursaspor'la saha avantajını eline alarak eşleşecek. Karşıyaka dördüncü olursa ilk turu geçtiği takdirde Play-Off yarı finalinde ikinci Fenerbahçe yerine turu geçerse lider Türk Telekom'un rakibi olacak.- İzmir