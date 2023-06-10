Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u yenerek Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Türk Telekom'u 3-1 yenerek finalde Anadolu Efes'in rakibi olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, 'Umarım yolun sonu hayalimizdeki gibi şampiyonluk olur.' dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Türk Telekom'u 3-1 yenerek finalde Anadolu Efes'in rakibi olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Umarım yolun sonu hayalimizdeki gibi şampiyonluk olur." dedi.

Sarıca, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, tüm oyuncularını ve ekibini tebrik ederek, müsabakada çok büyük bir mücadele sergilediklerini kaydetti.

Zor bir rakibe karşı 1-0 geriye düşmelerine rağmen art arda 3 maçı kazanmanın kolay olmadığını belirten Sarıca, şöyle konuştu:

"Oyuncularımla ayrı ayrı gurur duyuyorum, Türk Telekom'u da tebrik etmek istiyorum. İki kere arka arkaya kaybedip, bir de kendi evlerinde kaybedip, yine bugün çıkıp sonuna kadar maçın içinde kaldılar. Bu da önemli bir özellik ama günün kazananı biz olduk. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Sezon başında çok yeni bir ekiple başladık yola çıktık. Açıkçası doğruyu söylemek gerekirse hani Anadolu Efes'in aksine biz bu takımı şampiyonluk için kurmadık ama finale getirdik. Yolda büyüdük, kendi özelliklerimizi geliştirdik. Bugün geldiğimiz noktada oynadığımız oyun, beni bir koç olarak gururlandırıyor. Pınar Karşıyaka olarak 8 sene sonra tekrar finale kalmak, o seneyi de dördüncü bitirmiştik, ayrıca beni çok mutlu ediyor. Umarım yolun sonu hayalimizdeki gibi şampiyonluk olur."

Erdem Can: "Çok güzel şeyler yaptık"

Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can da Pınar Karşıyaka'yı kutlayarak, basketbolun içinde kalarak takımlarını sonuna kadar destekleyen yeşil-kırmızılı taraftarlara da teşekkür etti.

Sezon için oyuncularına, tüm çalışanlara teşekkür eden Can, şöyle konuştu:

"İlk günden bugüne kadar müthiş destek oldular. Bir antrenör için olabilecek en şanslı ve güzel atmosferi yarattılar. O yüzden de oyuncularıma ve tüm ekibe yarattıkları ortamdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler yaptık, sonunu daha iyi getirmek isterdik ama olmadı."