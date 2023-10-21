Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u mağlup etti

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Özlem Yalman, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi

PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 3, Jaylon Brown 14, Martin 12, Vitto Brown 20, Furkan Haltalı 2, Carey 20, McCollum 18, Hakan Sayılı 7, Thomas Akyazılı, Merc Celeb 4, Demircan Demir

TÜRK TELEKOM: Yiğitcan Saybir 7, Adams 19, Wallece 20, Okben Ulubay 9, Enoch 13, Duffie, Palmer 9, Metehan Akyel 1, Troy Selim 2, İsmail Cem

1'İNCİ PERİYOT: 24-26

İLK YARI: 57-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 78-64

Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, sahasında Türk Telekom'u 100-80 yendi. Ev sahibi, ligde 2'nci galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 2'nci kez sahadan yenik ayrıldı.

Maçın başında Karşıyaka Kenan'la üst üste hücumlardan yararlanamayınca Türk Telekom 8-0'lık seri yakaladı. Konuk ekip Adams'ın dış atışlarıyla farkı 11 sayıya kadar çıkardı. Martin ve McCollum'un sayılarıyla toparlanan Karşıyaka, kısa sürede farkı eriterek önce periyodun bitimine 1 dakika 6 saniye Jaylon Brown'la 22-22 eşitliği yakaladı, ardından McCollum'la ilk kez 24-22 öne geçti. Telekom ilk 10 dakikayı Adams'ın serbest atışlarıyla 26-24 önde tamamlarken son saniyede ev sahibinden McCollum'un turnikesi süre bittiği için geçerli sayılmadı.

İkinci periyoda Vitto Brown ve McCollum'un üçlükleriyle başlayıp üstünlüğü eline alan Karşıyaka, 4 dakika boyunca rakibine yalnız serbest atıştan 1 sayı şansı tanıyınca öne geçip farkı 12 sayıya çıkaran taraf oldu. Carey'nin pota altı ve yakın mesafeden skorer oyunuyla fark ev sahibi lehine 19 sayıya kadar ulaştı. İlk yarı 57-38 tamamlandı.

Üçüncü periyotta Telekom'un farkı eritme çabalarına Karşıyaka kritik dış atışlarla izin vermedi. Son bölüme 78-64 girildi.

Dördüncü periyotta McCollum, Carey, Vitto Brown gibi yabancılarıyla etkili olan Pınar Karşıyaka, 100 sayıya ulaşıp salondan 100-80 galip ayrıldı.