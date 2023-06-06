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Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u mağlup etti

Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u mağlup etti

Spor Haberleri

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Yarı Final serisi 2'nci maçında Türk Telekom'u deplasmanda 92-81 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

SALON: Ankara Spor HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Polat Parlak

TÜRK TELEKOM: Rıdvan Öncel 4, Grant 26, Bouteille 11, Berk Demir 3, Jones 8, Taylor 21, Mehmet Yağmur, Sestina 6, Erkan Yılmaz 2

PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 2, Jaylon Brown 7, Angola 18, Vitto Brown 16, Delgado 25, McCollum 12, Thomas Akyazılı 7, Berkan Durmaz, Deniz Kılıçlı 5, Ergi Tırpancı

1'İNCİ PERİYOT: 17-22

İLK YARI: 38-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-67

5 FAUL: 39.26 Sestina ( Türk Telekom )

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Yarı Final serisi 2'nci maçında Türk Telekom'u deplasmanda 92-81 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 17-22, ilk yarısını ise 38-46 deplasman ekibi önde tamamladı. 3'üncü periyotta Türk Telekom farkı eritse de son periyoda Pınar Karşıyaka 67-64 önde girdi. Son periyodu daha iyi oynayan ve farkı açan İzmir ekibi, parkeden 92-81 galip ayrılarak seriyi 1-1'e getirdi. Pınar Karşıyaka'da Angel Delgado 25 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi olurken, Türk Telekom'da Jerian Grant'in 26 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Türk Telekom - Pınar Karşıyaka serisinde 3'üncü karşılaşma, 8 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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