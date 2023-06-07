Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u 92-81 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi ve saha avantajını ele geçirdi.

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Ankara'da, Türk Telekom'la karşı karşıya geldi. Pınar Karşıyaka, müsabakanın başından sonuna kadar skor üstünlüğünü sağladığı karşılaşmayı 92-81 kazanmayı başardı ve serideki durumu 1-1'e getirerek saha avantajını ele geçirdi. Zorlu müsabaka sonrası Türk Telekom'un tehlikeli bir ekip olduğunu vurgulayan Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Önümüzde kazanılması gereken 2 maç daha var. Bence üçte biten serilerin en önemli karşılaşması üçüncü maçtır, hangi durumda olursanız olun, o maçı kazanmak zorundasınız. Dolayısıyla 2 gün sonra oynayacağımız maç için dinlenip, maça yine konsantre bir şekilde çıkıp öne geçmeye çalışacağız. Türk Telekom'u da kutluyorum, onlar da iyi oynadı. Ancak maçın genelinde ve özellikle son periyot biz daha canlı ve iyiydik. Bütün ekibimi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan serinin üçüncü maçı yarın, dördüncü maçı ise 10 Haziran Cumartesi günü İzmir'de oynanacak. Bu eşleşmede 3 galibiyete ulaşan takım finale kalacak. - İZMİR