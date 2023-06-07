Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u mağlup ederek finale yükselmek için evinde avantaj sağladı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki Play-Off yarı finalinde normal sezonu zirvede bitiren Türk Telekom'u serinin ikinci maçında deplasmanda 92-81 yenerek saha avantajını eline geçiren Pınar Karşıyaka, 8 yıl sonra finale İzmir'de çıkmaya çalışacak. Evinde 18'de 18 yapan Başkent temsilcisine bu sezonki ilk mağlubiyetini tattıran, Türk Telekom'un iç sahadaki 395 günlük yenilmezliğine son vererek seriyi 1-1'e getiren Karşıyaka, rakibini yarın ve cumartesi günü final için evinde ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yarın oynanacak serinin üçüncü maçı saat 20.00'de başlayacak. Bilet fiyatları tam 130, öğrenci 60, VIP 480 ve 2 bin TL.

Pınar Karşıyaka toplam 3 galibiyete ulaşan tarafın finalist olacağı eşleşmede rakibini yarın yine yenerse seriyi 2-1'e getirip final kapısını aralayacak. Finale çıkan takım Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek. Son olarak yine Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde şampiyon olduğu 2015 yılında final oynayan Karşıyaka, Türk Telekom'u bu sezon ligde ve Play-Off'ta rakibiyle oynadığı ilk 3 maçı kaybettikten sonra yenmeyi başardı. Kaf-Kaf'ta Dominikli pivot Delgado, 25 sayı, 8 ribaundla galibiyetin mimarı oldu. Seride ilk maçta kıl payı 98-94 mağlup olan Pınar Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, "Önümüzde kazanmamız gereken 2 maç daha var. Bence 3'te biten serilerin en önemlisi önümüzdeki 3'üncü maçtır" dedi.