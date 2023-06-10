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Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u mağlup ederek finale yükseldi

Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u mağlup ederek finale yükseldi

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin dördüncü maçında Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u 94-90 mağlup ederek finale yükseldi. Maçın detayları haberimizde.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Alper Özgök

Pınar Karşıyaka : Kenan Sipahi 15, Jaylon Brown 5, Angola 12, Vitto Brown 12, Delgado 21, McCollum 21, Ali Efe Barış, Berkan Durmaz, Thomas Akyazılı 8, Deniz Kılıçlı

Türk Telekom : Taylor 14, Grant 21, Bouteille 14, Erkan Yılmaz 6, Semih Erden 2, Rıdvan Öncel, Sestina 13, Jones 20

1. periyot: 15-26

Devre: 50-47

3. periyot: 75-72

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin dördüncü maçında Türk Telekom'u 94-90 mağlup eden Pınar Karşıyaka, seride 3-1 öne geçerek finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

İlk 5 dakikasını 13-9 önde geçtiği periyotta Grant, Jones ve Sestina ile etkili olan Türk Telekom, farkı son dakika içinde 13 sayıya kadar çıkardı: 26-13. Konuk ekip periyodu 26-15 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında Erkan Yılmaz'ın 3 sayılık basketiyle farkı 14 sayıya (29-15) yükselten Türk Telekom karşısında McCollumm ve Kenan Sipahi ile etkili olan Pınar Karşıyaka, 13. dakikada farkı 6 sayıya kadar indirdi: 28-34. Devrenin son 5 dakikasına 40-31 önde giren rakibi karşısında aradaki farkı azaltan ev sahibi ekip, bitime 2 dakika kala Delgado'nun basketiyle 43-42 öne geçti. Yeşil-kırmızılı ekip soyunma odasına 50-47 üstün gitti.

Üçüncü periyotta ilk 5 dakikalık bölümde Pınar Karşıyaka farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 64-55. Taylor, Grant ve Jones'la 9-0'lık seri elde eden Türk Telekom, 28. dakikada beraberliği yakaladı: 64-64. Bouteille'in 3 sayılık basketiyle 70-69 öne geçen Türk Telekom karşısında üstünlüğü tekrar ele geçiren Pınar Karşıyaka, periyodu 75-72 önde tamamladı.

Son periyoda Sestina'nın üst üste 3 sayılık basketleriyle başlayan Türk Telekom, 78-75 üstünlük kurdu. 35. dakikayı Türk Telekom'un 82-81 önde geçtiği müsabakanın son 2 dakikasına 88-88 eşitlikle girildi. Pınar Karşıyaka son dakika öncesinde McCollum'un faul atışlarından bulduğu sayılarla 91-90 üstünlük kurduğu müsabakadan 94-90 galip ayrılarak finale yükseldi.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

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