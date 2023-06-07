Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u konuk ediyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final üçüncü maçında Pınar Karşıyaka, yarın Türk Telekom'u konuk edecek. Ankara temsilcisi normal sezonu lider bitirdiği için saha avantajını elde ederek ilk iki müsabakada seyircisi önünde oynadı ve 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti. Saha avantajını geri alan Pınar Karşıyaka, rakibini İzmir'de rakibini konuk edecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final üçüncü maçında Pınar Karşıyaka, yarın Türk Telekom'u konuk edecek.

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final üçüncü maçında yarın saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek. Ankara temsilcisi normal sezonu lider bitirdiği için saha avantajını elde ederek ilk iki müsabakada seyircisi önünde oynadı ve 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti. Saha avantajını geri alan Pınar Karşıyaka, rakibini İzmir'de rakibini konuk edecek. Yarın ve 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak üçüncü ve dördüncü maçlar sonunda galibiyet sayısını 3'e çıkaran takım finale kalacak. Eşitlik olması durumunda ise seri Ankara'daki beşinci maça uzayacak ve finale çıkan takım o müsabakada belli olacak.

Öte yandan normal sezonda Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan lig maçını Türk Telekom 85-77'lik skorla kazanmayı başarmıştı. - İZMİR