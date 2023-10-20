Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u ağırlıyor
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir başlangıç yapan Pınar Karşıyaka, Türk Telekom ile Basketbol Süper Ligi'nde karşılaşacak.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Filou Oostende'yi yenerek Avrupa'da sezona iyi başlayan Pınar Karşıyaka, yarın Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom'u ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de oynanacak. Karşıyaka bu sezon ligde ilk 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Telekom ise ilk 3 haftayı 2 galibiyetle geçti. Yeşil-kırmızılı ekip geçen yıl normal sezonu lider bitiren Türk Telekom'u play-off yarı finalinde eleyip finale çıkmıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor