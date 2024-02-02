Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'a seri yakalama peşinde
Fenerbahçe Beko mağlubiyeti sonrası çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u mağlup ederek seri yakalama hedefinde.
Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko mağlubiyeti sonrası geçen hafta evinde lider rakibi Anadolu Efes'i farklı mağlup ederek tekrar çıkışa geçen Pınar Karşıyaka yarın Türk Telekom'a seri yakalama hedefiyle konuk olacak. Ankara Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18.00'de start alacak.
Karşıyaka ligde 18 maçta 12 galibiyetle puan tablosunda dördüncü sırada bulunuyor. Türk Telekom ise 8 galibiyetle Play-Off hattını yakalamaya çalışıyor. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel Jerusalem'e Sırbistan'da yenilen Pınar Karşıyaka, bu karşılaşmanın ardından 7 Şubat Çarşamba günü Avrupa'da Peristeri'yi gruptan çıkma şansını sürdürme hedefiyle ağırlayacak.