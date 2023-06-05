Üye Girişi
Haberi Paylaş
Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'a konuk olacak

Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'a konuk olacak

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Pınar Karşıyaka, yarın Türk Telekom'a konuk olacak. Seride geriye düşen Pınar Karşıyaka, deplasmanda kazanarak durumu 1-1'e getirmek istiyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Pınar Karşıyaka, yarın Türk Telekom'a konuk olacak.

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci müsabakasında yarın saat 20.00'de Ankara Spor Salonu'nda Türk Telekom'un konuğu olacak. Serinin ilk maçını Pınar Karşıyaka 98-94 kaybederek seride 1-0 geriye düştü. Kaf-Kaf, deplasmanda oynayacağı mücadeleyi kazanarak serideki durumu 1-1'e getirmek istiyor.

İzmir temsilcisinin kazanması durumunda seri 1-1'e gelecek ve eşleşmenin dördüncü maça uzaması kesinleşmiş olacak. Yeşil-kırmızılıların kaybetmesi durumunda ise Türk Telekom büyük bir avantaj yakalayacak. Öte yandan Pınar Karşıyaka'nın bu sezon Türk Telekom'a karşı galibiyeti bulunmuyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Pınar Karşıyaka Türk Telekom Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title