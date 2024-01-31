Pınar Karşıyaka Taraftarları Tarihi Bir İlke İmza Atıyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi son 16 turunda temsil eden Pınar Karşıyaka'da taraftarlar tarihi bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Yeşil-kırmızılı taraftarlar, Avrupa'da 6 Mart'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da Peristeri deplasmanında oynanacak maça gemiyle çıkarma yapmayı hedefliyor. Atina deplasmanı için özel bir organizasyon yapan Karşıyakalılar, 1000 kişilik gemi ayarlayacak. Pasaportu ve vizesi olan taraftarlar, organizasyona yeterli katılım olursa 5 Mart'ta gemiyle İzmir'den Atina'ya gidecek. Yeşil-kırmızılılar, maçın ardından 7 Mart'ta yeniden İzmir'e dönecek. Karşıyaka taraftarlarının gemi organizasyonu tarihe geçecek.